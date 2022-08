Põhjaka mõisas avatakse Eesti toidu kuu

Eesti toidu kuud tähistatakse, et tõsta kohalik toit ja toidukultuur tähelepanu keskpunkti ning hinnata tööd ja inimesi, kelle kaudu toit meie lauale jõuab.

Maaeluministeeriumi eestvedamisel toimub kaheksandat korda septembris Eesti toidu kuu, mille raames kümned ettevõtted korraldavad töötubasid, maitsete matkasid, laatasid, konverentse, et tuua fookusesse Eesti toit ja näidata kõigile kui maitsev on meie toidulaual pakutav söögipoolis.

Vestlusringis otsitakse vastuseid küsimustele, miks on kohalik toit tähtis, miks väärtustada Eesti toitu ja mis on Eesti toidu kuu sõnum seekord, kas ja kui palju kriisid mõjutavad meie toidulauda ning millises seisus on Eesti toidu võimalused eeloleval talvel?