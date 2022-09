Kooliaasta alguses suureneb oht sattuda õnnetusse

Reimetsa teeb murelikuks, et sel aastal on Eestis juhtunud rohkem liiklusõnnetusi kui kunagi varem. „Viimase poolteise aasta jooksul on liikluskindlustusjuhtumite arv pidevalt kasvanud ja sama trend jätkub,“ ütles Reimets.

PZU Kindlustuse varakahjude grupi juhi Marge Habakuke väitel on lisaks liiklusõnnetustele ka kodukindlustuse juhtumeid rohkem. „Kõige suurema kahju põhjustab kodudes vesi, näiteks unustab laps vannis vee kinni keerata ja see voolab lisaks enda vannitoale ka naabrite korterisse. Suurt kahju tekitab ka õnnetus pliidi juures, kui süüa tehes kukub midagi keraamilisele plaadile ja see puruneb. Lisaks tuleb tihti mänguhoos ette teleri ja nutiseadme mahakukkumist ning ukse sulgemist nii, et võti jääb tuppa,“ selgitas Habakukk.