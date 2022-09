TAI: kasvanud on nii rinnavähi kui emakakaelavähi sõeluuringul osalemine

Eestis on rinnavähk naistel kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja.

​Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud andmetest selgub, et 2021. aastal osales rinnavähi sõeluuringul 57,9% sihtrühma kuuluvatest naistest, mida on 5,7% võrra enam kui aastal 2020. Emakakaelavähi sõeluuringul osales 50,6% sihtrühmast, mida on 8,4% võrra enam kui 2020. aastal. Jämesoolevähi sõeluuringul osales mullu 47,5% sihtrühmast, aastal 2020 oli osalus 49,8%.