Startis alustavate koolijuhtide arenguprogrammi kaheksas lend

„Koolitusprogrammi eesmärk on toetada alustava juhi enesekindlust ja anda talle kinnitust, et tehtud on õige valik – kasvada koolijuhist tippjuhiks. Üheks suuremaks väärtuseks on kindlasti ka see, et ükski alustav juht ei ole üksi. Koolijuhi kujunemisel tippjuhiks on kindlasti oluline see, kuidas ja kui palju me teineteiselt õpime. Programmis osalemine annab tohutul hulgal kontakte ning üksteist toetav ja avatud õhkkond loob hea võimaluse saada vastuseid igapäevastele küsimustele,“ rääkis ta.

Kaheksanda lennu osaleja ja Raasiku Kooli direktor Triin Hallik sai juba esimesel koolituspäeval kinnituse, et on õiges kohas. „Õppisin juba esimesel kohtumisel nii palju ja sain kinnitust, et õppijakesksus koolis ei tähenda pelgalt seda, et me keskendume õpilastele klassiruumis. Minu silmis tähendab õppijakesksus õppivat organisatsiooni, kus nii õpilased, õpetajad, tugimeeskond, juhtkond ja tegelikult kõik kooli töötajad on õppijad. Hea koolikeskkond on see, kus iga liige saab ja tahab õppida ning areneda. Usun, et programmis osalemine annab mulle paremad oskused inimeste toetamiseks, kaasamiseks ja innustamiseks, et saaksin õppijakeskset koolikeskkonda hoida ja arendada“.