Eesti ja Läti seiravad edaspidi ühiseid põhjaveekogumeid koos

Keskkonnaagentuuri keskkonnakasutuse osakonna juhtivspetsialist Kristiina Ojamäe sõnul korraldati ühiseid välitöid, koguti seireinfot, arendati välja põhjavee seire põhimõtted ja iga-aastase seireinfo jagamise strateegia ning vahetati omavahel häid praktikaid. „See kõik on vajalik selleks, et tagada ka tulevikus järjepidev põhjavee kaitse Eesti-Läti piirivete alal. Oluline on ka märkida, et meie fookuses ei olnud kitsalt põhjavesi, vaid laiemalt ka põhjaveest sõltuvad ökosüsteemid, mille seiret integreeritakse aina enam seireprogrammi, et neid alasid paremini kaitsta,“ selgitas Ojamäe.