Eesti keskmisest kaks korda enam: iduettevõtetes teenib üle 2840 euro kuus

“Globaalne konkurents tehnoloogiasektori arenguks hädavajalike kõrgkvalifitseeritud töötajate nimel on viimastel aastatel äärmiselt karm ning Eesti peab konkureerima globaalsete tõmbekeskustega nagu Silicon Valley, London ja New York. Seetõttu on välistöötajate palk Eesti iduettevõtetes sektori keskmisest veelgi kõrgem. Muidugi mängib kiires palgakasvus rolli ka Eesti kõrge inflatsioonitase,” tõi välja Startup Estonia juht Eve Peeterson.