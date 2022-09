LÄHEB KUUMAKS ⟩ Saa tuttavaks tõsielusarja «Rannamaja» teiste osalistega

Varasemalt profiujumisega tegelenud Brita alustas iseseisva eluga juba 14-aastaselt. Äsja on tal lõppenud suhe, millele pani punkti vaimne vägivald.

Rõõmsameelne linalakk Cassandra on viis aastat tegelenud Tai poksiga ning rassib igapäevaselt jõusaalis rauda tõsta. Lähitulevikus plaanib tegus blond kaunitar alustada õpinguid sisekaitseakadeemias.

Kaspar on spordipoiss ning tallegi meeldib jõusaalis rassida. Kui Cassandral, Brital ja Kristiinal on suhtepagas üpris suur ja kirju, siis Kaspariga on lood hoopis teised – noormees pole kunagi suhtes olnud.