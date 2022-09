Järvmaa naiste kaunidust märgati suurel iludusvõistlusel

Sirel on 185 cm pikk kaunitar Türilt, kes õppis Tartu Kunstikoolis kujundajaks ja stilistiks. Talle meeldib teha stilistikat, muuta inimeste rõivastumise harjumusi ja tuua välja uusi huvitavaid lahendusi. Eriti meeldiks talle aga artiste laval riidesse panna, sest nende puhul saab julgemalt piiridest välja astuda. Tema teine töö on seotud samuti ilumaailmaga. Ta töötab ilukonsultandina ühes Tallinna ilukliinikus.

Suureks kireks on sellel pikal kaunitaril aga hoopiski korvpalli asemel tantsimine, millega on tegelenud juba kümme aastat, katsetades mitmeid erinevaid stiile. Ta alustas rühmvõimlemisest ja lõpetas cheerleaderina. Viimati tantsis BC Tartu korvpallimeeskonna tantsutüdrukuna. Tantsimine, joonistamine ja jõusaal on tema peamised hobid. Kõige suuremat valmistumist nii vaimselt kui füüsiliselt nõudis temalt aga otsus minna proovima 4000 m tandemhüpet. Sireli eludeviis on „Go big or go home“ ja seda järgib ta kõigis oma ettevõtmistes.