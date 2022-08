See ei ole opositsioonil väärikas teguviis

Umbusaldusavaldusega püüab opositsioon näidata vallavõimu nõrgana. Küsimus ei ole praeguses vallavalitsuses, vaid selles, et varasem vallavalitsus võttis tööle inimese, kes ei sobinud sellele töökohale. Kooli direktor ei arvestanud inimestega, ei kasvanud kokku meeskonnaga ega osanud kooli muresid mõista. Sellise vea varjamiseks on opositsioon algatanud umbusalduse avaldamise vallavanema ja seega kogu koalitsiooni vastu. Kuigi opositsioonisaadikud teadsid süvenevatest muredest juba nende valitsuse ajal.

Praegune vallavalitsus lahendab probleeme ja on kuulnud süüdistusi, justkui ei oleks vallavõim piisavalt kitsaskohti lahendanud. Aega usalduse tekitamiseks ja hoidmiseks on koolijuhil olnud oma meeskonnas juba aasta, ometi ei ole usaldust tekkinud. Kuna nii politsei kui ka töövaidluskomisjon on institutsioonid, kelle otsused on siduvad, tuleb neid usaldada. Ka töövaidluskomisjoni tehtud ettepanekutest oleks pidanud koolijuht õppima ja avaldama soovi oma vigu parandada.