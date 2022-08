Kaarel Aluoja: koolil läheb hästi ja mul ongi õige aeg minna

2022. Lõpetav direktor Kaarel Aluoja. Kui kõik vaid räägivad, siis Laupal on rohepööre juba tehtud – kooli küljes lehvib roheline lipp, mis näitab, et selles majas osatakse keskkonda ja selle heaolu hinnata. (vasakpoolne pilt) 2005. Alustav direktor Kaarel Aluoja. Algus polnud kerge, sest need õpetajad, kes olid eelmise direktori Piret Rammoga aastakümneid koos töötanud, olid apnnud Aluojale suured ootused – kas saab hakkama?

Foto: Kristo Kivisoo, Erakogu