Kaks järvalast pälvisid Vabaduse Tammepärja aumärgi

Eesti sõjamuuseumi teadur Peeter Kaasik tunnistas, et saades teada talle annetatud aurahast, oli ta kahekordselt meeldivalt üllatunud. «Esiteks, et selline tore auraha on olemas, ja teiseks, et mind peeti vääriliseks seda omada,» lausus ta. «Vabadusvõitlejaks olen küll natukene liiga noor, kuid tore on see, et peetakse hea sõnaga meeles ka neid, kes ajaloolist mälu aitavad säilitada.»