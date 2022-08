Perevõistkond napsas tiitlivõidu

Veroonika Saar ütles, et on Robiniga varemgi koos mänginud ning tunnevad ja teineteise võimeid hästi. «Robin on väga hea noormängija, kuid pühapäeval ei tundnud ta end sugugi hästi, sest oli pisut tõbine ning kuulid ei lennanud nii kindlalt kui ehk tavaliselt,» selgitas ta. «Oli kohtumisi, kus olime isegi 0:6 taga, aga võtsime end siiski kokku ja tulime mängu tagasi.»