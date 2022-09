Ministeerium otsib kandidaate õigluse eest seisjate konkursile

„Oleme õiguse eest seisjaid tunnustanud kahel korral ning auhinna on saanud tunnustatud ja väärikad Eesti juristid ning soovime seda traditsiooni jätkata. On märgiline, et auhinna üleandmise aastad on langenud kokku meie riigi jaoks oluliste tähtpäevadega. Esimest korda anti auhind üle Eesti Vabariigia ja õigusriigi 100. sünnipäeva aastal, teist korda anti see üle esimese põhiseaduse 100. aastapäeva puhul ning sel aastal tähistame taas põhiseaduse juubelit – 30 aastat tagasi võeti vastu kehtiv põhiseadus,“ ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg.