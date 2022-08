Järjekordne Paide linnameeskonna mängumees läks kaubaks

Kamsile valmistab rõõmu ka see, et Singhateh ei ole kaugeltki esimene Paide Linnameeskonda toodud noor välismängija, kes siit kiiresti edasi müüdud. "See näitab, et suudame oma strateegiast lähtuvalt selliseid käike teha. Rõõmustamiseks annab põhjust seegi, et Euroopa klubid meie tegemistel silma peal hoiavad ja mängijatest huvituvad," lausus ta. "Singhatehi vastu oli mitmelt poolt väga suur huvi läbi terve suve ning nüüd on ta Praha Slavia mängija. Jerre jeff, Singha!"