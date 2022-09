Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase tervitus kooliaasta alguse puhul

Eestis alustab õppeaastat ümmarguselt 158 000 üldhariduskoolide õppurit, keda on enam kui eelmisel aastal. Samas on meil vähem esimesse klassi minejaid, umbes 14 000. Kutseõppureid oli meil eelmisel aastal ligi 26 000, selle aasta numbrid selguvad nüüd varsti. Kõrgkoolides on meil ligi 45 000 üliõpilast.

Esimene koolipäev on suursündmus meile kõigile. Õpilastele ja õpetajatele muidugi, aga ka emadele-isadele, vanaemadele-vanaisadele, kõigile, kel keegi koolis või kes ise koolis käinud, see tähendab, et see septembri alguse tukse on meil kõigil veres.

Soovime lapsevanematena, et me lastel läheks koolis hästi, et neil oleks koolirõõmu. Saame ka ise palju teha, et kõik laabuks, et ei kurnaks nutisõltuvus või lihtsalt magamatus. Kui kodu hoolib, on koolil ka palju kergem. Lihtsamini säilib ka õpetajate töörõõm.

Haridus- ja teadusministrina pingutan, et õppekavades sätestatud õppesisu oleks hea nii õpilase arengule kui ka meie ühiskonna kui terviku koos püsimiseks. Et eesti rahvus, keel ja kultuur püsiksid – nii nagu põhiseaduses oleme kokku leppinud. Et ka siin Eestis elavad muu kodukeelega inimesed oskaksid end tunda siinse ühiskonna täieõiguslike liikmetena. Et tulevased põlved oleks eluterved ja õnnelikud ja et ka õpetajad ja õppejõud tunneksid ennast väärtustatuna nii tasu kui töötingimustega. Et koormus oleks piisav, aga mitte liiga suur ja et töö pakuks eneseteostust ning arenguvõimalust.

Algab õppeaasta, mille kestel on meil kaks suurt lootust, mis erinevad tavapärastest õppeaastasoovidest – soovime, et Ukraina võidaks sõja ja lööks agressori oma riigi territooriumilt välja ning loodame, et koroona ei tuleks enam häirivalt kimbutama. Oma igapäevase käitumisega saame kaasa aidata mõlemal rindel – toetades Ukrainat kõige vajalikuga ja valmistades sõjapõgenike lapsi eluks ette ja käitudes nii teiste kui ka enda tervisega arvestades.