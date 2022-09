EOK projekt paneb Järvamaa koolide lapsed aktiivselt liikuma

Projekti eesmärk on suurendada laste liikumisaktiivsust ning toetada mitmekülgsete liikumisoskuste kujunemist. Sel aastal võtab projektist osa 1600 last ning ligi 100 kutsetunnistusega treenerit üle Eesti.

EOK koolitus- ja arendusjuht Piret Lauk tõi välja, et projekti pilootaasta sai laste, treenerite ning lapsevanemate poolt väga sooja tagasiside: „Juba on suurenenud treeningrühmadega liitumine, sest spordialaga tutvumine ei piirdu ühe proovitreeninguga. Õpetajad märkavad, et laste käitumine paranenud, sest nende energia on suunanud liikumisele. Rõõmu valmistas seegi, et projekti raames said mõned lapsed kogeda esmakordselt looduses liikumist ning sellega seotud hirme vähendada,” ütles Lauk.