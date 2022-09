Paikass loovutab sünnipäeva puhul kasse tasuta

Paikassi eestvedaja Virge Piisner märkis, et need kolm aastat on möödunud linnutiivul ning käed rüpes pole nad saanud hetkegi istuda. "Kohe kui tundub, et asjad laabuvad ning kassituba saab natukenegi tühjemaks, avastatakse kusagilt jälle mõni suur koloonia või õnnetud hinged, keda ei saa abita jätta," sõnas ta.

Piisner ütles, et täpset arvu, kui palju kasse nende kolme aastaga on Paikassist läbi käinud, ei saa ta öelda, sest osad paberid hävisid, kui kassitoas oli veeavarii. "Kindlasti on neid olnud mitmeid ja mitmeid sadu. Paljudeni neist olema jõudnud liiga hilja ning nad on meie juures hinge heitnud. Aga vähemalt on nad oma viimastel elupäevadel tunda saanud, et neist hoolitakse," sõnas ta.