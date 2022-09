Paides peetakse naiskodukaitse 95. aastapäeva

„Naiskodukaitse 95. aastapäeva Eestimaa südames Paides tähistada koos kõikidega on igati uhke tunne. Aga ennekõike ei ole Kaitseliidus ega naiskodukaitses kunagi kõige olulisem see, kus Eestimaa nurgas aastapäeva või väljaõpet korraldatakse. Olulised on meie inimesed - kui vaja, oskame pidutseda ja kui vaja, siis teeme tööd,“ sõnas Järvamaa ringkonna esinaine Kerlin Tealane.

Järvamaa ringkonnale on eesseisev pidu ka märgiline „Kui me eelmise aasta sügisel instruktor Tene Metsmaga aastapäeva korraldamise Järvamaa ringkonna kanda võtsime, ei kujutanud me kumbki ette, kui märgiline see meie jaoks on - see on päev, mis isiklikult meie kahe jaoks tähistab meie kui instruktori ja esinaise meeskonnatee lõppu,“ lisas Tealane. Alates augusti lõpust töötab naiskodukaitse Järvamaa instruktorina Merje Mihkelsaar.