Kuum augustikuu viis Türi taas edetabelisse

Kiitsak tõi põnevate faktidena välja ka, et Eesti keskmine õhutemperatuur oli augustis 19,5 °C (norm 16,7 °C). Arvestatuna 1922. aastast on august veel soojem olnud vaid ühel aastal – 1939, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli 20,3 °C. Keskmine sajuhulk oli 46 mm, mis on 57% normist (paljuaastane keskmine 81 mm). Maksimaalseks ööpäevaseks sademete hulgaks mõõdeti 87 mm (30. august, Korela hüdromeetriajaam).