Seda rehkendust ei tohi sa Imelikule näidata!

Sellisel moel nõudis juba «Kevade» tegelane Arno õiglust, et klassikaaslased oma tükid ikka ise ära õpiksid, mitte ei viksiks teistelt maha. Ajad on küll muutunud ning tol ajal kasutusel olnud krihvlid ja tahvlid asendunud nutimaailmaga, ent veel tänapäevalgi pole spikerdamise kunst kuhugi kadunud. Uus kooliaasta on alanud ja üsna kindel on, et kontrolltööde eest soovitakse kergema vaevaga hea hinne kätte saada. Iseasi on, kas spikerdamistrikid alati ka läbi lähevad.