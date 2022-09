Janely Allsaar: hoolime üksteisest

"Mis on kodu, kus on kodu, kus on kodukoht?" - Kool on minule, arvan, et ka paljudele teistele õpilastele teise kodu eest. Enamus meist veedab seal oma ärkveloleku ajast aega isegi rohkem kui kodus. Seetõttu on oluline, et koolikeskkond oleks turvaline nii füüsiliselt, vaimselt kui ka sotsiaalselt. Selle saavutamiseks on meil kõigil väga oluline roll. Roll hoida teineteist.

Kool aitab meil ka ennast leida. Igal inimesel on siin elus oma kutsumus, oma ülesanne, oma põhjus, miks ta hommikul üles ärkab. On neid, kes juba teavad, mis on nende kutsumus, kuid paljud alles otsivad seda. Ka mina ei tea veel kindlalt, mis on minu elu kutse ja see on täiesti normaalne. Kuid ma tean, et kool ja haridus aitavad mind enda otsimise teekonnal. Kool on koht, kus me saame õppida ja teha ka vigu. On oluline, et me teadvustaksime, et vigade tegemine on normaalne! Just vigadest õpime me kõige rohkem. Kallid koolikaaslased ja õpilased üle Eesti - võtke julgelt vastu ka teile pakutud võimalused, mis teile koolis avanevad. Sellega on teil võimalik oma oskuste portfelli laiendada veelgi rohkem! Te olete julgemad, kui te seda ise arvate!