Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* See oli mõni aasta tagasi, kui ühe Türi valla maakooli õppeaasta avaaktust väisasid politseinikud. Põhjuseks oli alkoholijoobes ja öösel avariisse sattunud verepritsmeis nooruk, kes ei jäänud märkamatuks. Sellega lugu aga läbi ei saanud, sest politseinikega pidi hiljem suhtlema ka noormehe ema. Mitte ainult oma poja pärast, vaid ennekõike seetõttu, et tal oli olnud julgust alkoholi tarvitanuna autorooli istuda. Kesk-Eesti politseijaoskonna Paide linna piirkonnapolitseinik Eeva Õun ütles, et viimastel aastatel pole kooli algus enam Järvamaale sedavõrd äärmuslikke juhtumeid toonud. «Loomulikult ei saa ma öelda, et rahulik kooliaasta algus sõltub ainult politseinike tööst, pigem on nii, et kui teed-tänavad on taas koolilapsi täis, siis on ka teised liiklejad tähelepanelikumad,» lausus ta. Turvaline liiklus saab Õuna ütlust mööda toimida üksnes üksteisest hoolides. «Lastega peame eeskujuna arvestama kõik, olgu me autojuhid, jalgratturid või jalakäijad,» sõnas ta.