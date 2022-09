Linnameeskond kohtub õhtul lähikonkurendiga

Kumbki meeskond ei saa rahule jääda viimase kahe mängu tulemustega. Nii Kalju kui Paide said Flora ja Levadia vastu mängudest ühe viigi ja ühe kaotuse. See ei võimaldanud neil kuidagi tabelitipule lähemale liikuda. Küll aga otsustab nende omavaheline mäng väga palju. Kaljul oleks võiduga võimalik teha suur samm pronksi kindlustamise ja Paide konkurentsist lükkamise suunas.

Sportland Arenal kõlab avavile kell 19.30. Mängu peakohtunik on Juri Frischer, kelle abilisteks on Jaan Roos ja Neeme Neemlaid. Neljas kohtunik on Reelika Turi.