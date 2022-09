Metsaresto kujutab endast Jalgsema külamaja taga asuvasse kuuri rajatud söögikohta. Nagu nimigi ütleb, et tegemist on peaaegu restoraniga (Resto), mis asub keset loodust (metsa ja põlde).

Metsarestot eestvedajad on Diana Pilme, Kristine Rosin ja Ines Kurvits ehk naised, kes on moel või teisel Jalgsema kandiga seotud. Igapäevatööd ja -ametid on kõigil teised.