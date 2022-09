Uue parvlaeva kontseptsiooni töötab välja Soome ettevõte Deltamarin Ltd

Lepingupartner Deltamarin Ltd omab 30-aastast kogemust laevade projekteerimises ja nende klientide seas on sellised tuntud ettevõtted nagu AS Tallink Group, Stena Line, DFDS, Viking Line ja teised.

"Meil Deltamarinis on äärmiselt hea meel Transpordiametiga lepingu sõlmimise üle. Hanke võitmine pärast põhjalikku hankeprotsessi tõestab, et Deltamarini insenertehniliste projektide asjatundlikkus on kõrgelt hinnatud. Deltamarini projektimeeskonna liikmed on põnevil, et saavad koos kliendiga seda projekti ellu viia, tagades Transpordiametile energiasäästliku ja keskkonnasõbraliku parvlaeva kontsepsiooni,“ ütles Deltamarini tegevdirektor Janne Uotila.