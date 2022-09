Eesti Loodusmuuseumi seenenäitus tähistab 60. sünnipäeva!

60. sünnipäeva väärikaks ära märkimiseks ilmub ka raamat „60 seenenäitust Eesti Loodusmuuseumis“, mille on endiste ja praeguste loodusmuuseumi töötajate meenutuste ning arhiivimaterjalide põhjal kokku pannud kuraatorid Marja-Liisa Kämärä ja Loore Ehrlich. Raamatust saab põhjaliku ülevaate kõigest sellest, mis käib kaasas seenenäituse korraldamisega.

Väljapanek muuseumihoovis saab nagu ikka olema käesoleva seeneaasta nägu. „Näituselaudadele paneme välja need seeneliigid, mis muuseumitöötajad metsast korjavad. Seega esindavad väljapandud seened alati parasjagu käesolevat seeneaastat ja nii saab näitusel tundma õppida just neid liike, mida suure tõenäosusega metsas kohata võib,“ ütleb näituse kuraator Marja-Liisa Kämärä.

Juubeliaasta teemal lisas Kämärä: „60 seenenäitust on Eesti mastaabis kõige pikem seenenäituste traditsioon. Nii pika ajalooga seenenäitus on ka maailmas üsna unikaalne. Sellepärast kutsume üles kõiki, kes Eesti Loodusmuuseumis seenenäitustel käinud, oma eredamaid mälestusi meiega jagama. Juhiseid selleks leiab meie kodulehelt.“

Samuti jätkub seente teema ka muuseumihoones sees – trepigaleriis on avatud laste seenejoonistuste näitus ning seenteta ei saa läbi ka ajutiste näituste saalis I korrusel asuv Peeter Lauritsa autorinäitus „Miski on kõigega seotud“.

Eesti Loodusmuuseum on üks populaarsemaid muuseume riigis, kus neid iga elaniku kohta on haruldaselt palju. Muuseumi eesmärk on koguda, säilitada ja vahendada kõike Eesti loodusesse puutuvat. Aga ka innustada inimesi loodust ise avastama ja märkama!