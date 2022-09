Kiusuennetusprogrammi rakendamist alustatakse kolmeteistkümnes koolis

Kiusamisvaba Kooli pakutava tõenduspõhise kiusuennetusprogrammiga KiVa on liitunud pea neljandik üldhariduskoole ning seda pea kõigist Eesti nurkadest. "Septembrikuus alustavad KiVa programmi rakendamist 13 uut kooli, mis tähendab 13 koolimaja jagu lapsi, kes hakkavad KiVa-tundides õppima, mis on tunded ja kuidas neid reguleerida, kuidas olla sõbralik ja toetav kaaslane, kuidas märgata ning sekkuda kiusamisse. See on süsteemne ja järjepidev töö, et laste suhted ning koolikeskkond oleks nii vaimselt kui ka füüsiliselt turvalisemad,“ sõnas KiVa programmi juht Jane Alas.