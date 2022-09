Imavere krossirajal tuleb heategevuslik motokrossi perepäev

Tanel Teas rääkis, et algul plaanis ta teha harrastussõitjaile lihtsalt ühe avatud treeningpäeva, kuid kohalike emmede-isside huvi laste trennitoomise osas oli nii suur, et sobivamaks osutus korraldada suur perepäev, kus jagub sõidulusti nii lastele kui täiskasvanuile.

Teas selgitas, et tegemist on vabatrenniga, kus soovijaile toimub ka ajavõtt. "Ennekõike on sellest huvitatud ehk võistlussõitjad, kes harjutavad krossisarjal Imavere Mörina IV etapi tarvis," märkis ta. Aga aja võivad lasta välja mõõta ka kõik teised, kes tahavad tuleviku tarvis mingi verstaposti maha märkida," lausus ta.