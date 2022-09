Politsei saab esimese elektrilise patrullauto

PPA logistikabüroo maismaasõidukite grupijuht Tago Trei sõnul hakkab Eesti politsei elektrilist patrullsõidukit kasutama igapäevases töös ning selle ehitusel ei tehtud sõidukile allahindlusi. „Uuel politsei elektriautol on sama funktsionaalsus, nagu praegustel patrullautodelgi. Suurim erinevus kaht tüüpi auto vahel on laadimise-tankimise aeg ning distants, mida sõiduk suudab läbida. Seetõttu alustame patrullsõiduki kasutamist just Tallinnast, kus on auto laadimiseks parem infrastruktuur ning vahemaad lühemad. Elektriautot laaditakse politseijaoskonnas ning samal ajal saab töö jätkuda teiste politseiautodega,“ sõnab Trei ning lisab, et uus auto on täiendus politsei autoparki.

Molle Auto Balticu tegevjuhi Izīda Gerkena sõnul on elektriautod meie tulevik – nii ameti- kui ka erasõitudel. „Elektriautod on oma sõidukindlust ja mugavust juba tõestanud ning muutuvad päev-päevalt klientide seas populaarsemaks. Meil on väga hea meel, et ka Politsei- ja Piirivalveamet võtab elektriauto igapäevasesse kasutusse. Valik just Volkswagen ID.4 kasuks langes tänu mudeli suurepärastele sõiduomadustele, vastupidavusele ja kättesaadavusele. Täiselektriline ID.4 on operatiivsõitudeks sobiv, sest on ühtpidi nii jõuline kui ka keskkonnasäästlik,“ sõnas Gerkena.