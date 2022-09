Hari laps rahatargaks

Esiteks õpetage lapsi eristama soove ja vajadusi - on olemas asjad, mida nad tahavad ning asjad, mida nad nad ka tegelikult vajavad. “Kui laps midagi nõuab, võiks arutleda, kui väga tal seda vaja on ja kas sellele asjale leidub ka alternatiive,” soovitab Hakiainen. Soovid on üldjuhul impulsiivsed ja põhinevad reklaamide nägemisest või märkamisest, et sõbral on mõni trendikas ese või mänguasi. Need soovid tekitavadki poes sageli vanematele ebamugavat virisemist. “Kui laps tuleb koju ja küsib uusimat Xboxi ei piisa lihtsalt keeldumisest. Küsi parem kui kaua ta plaanib seda asja kasutada? Kas on mõtet osta midagi mis peagi kasutult seisma jääb?” selgitab Hakiainen. Kui mänguasi pole ülemäära kallis ja laps on valmis selle ka oma taskurahast ostma leppige kokku, et ta vahetaks mõne olemasoleva lelu uue mänguasja vastu. See õpetab talle, et millegi uue soetamiseks tuleb millestki olemasolevast loobuda. Selleks, et oleks vahva mängida, ei pea omama palju mänguasju. Tihti selgub, et lapse soov on peagi kadunud või on ta ise aru saanud, et tegemist ei olnud vajaduse vaid tahtmisega.