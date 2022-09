Pea 40% eestlastest ei tarbi piisavalt puu- ja köögivilju

Future Hubi kiirendi, innovatsioonihaldusfirma Helve äriarendusjuhi Anna Marija Kiesnere sõnul on koostöö Rimiga olnud kasvulavaks mitmele edukale pilootprojektile. „Näiteks loodi Rimi ja Plant Jammeri koostöös toidujäätmete vähendamiseks tehisintellekt “Tühjenda oma külmkapp”, mida kasutab Baltimaades juba 10 000 inimest nädalas,“ sõnas ta ja lisas, et teine suurepärane näide Rimi koostööst Future Hubiga on Luksemburgi idufirma poolt loodud toidujäätmete vastu võitlemise äpp nimega Food4All (F4A), mis on täna piloodina väljas 8 Tartu kaupluses.