Selge sõnumi võistlus tuleb taas

EKI direktor Arvi Tavast juhib tähelepanu, et eriti keerukamatel teemadel ei ole sõnumi jõudmine lugejani kunagi garanteeritud, vaid selleks tuleb eraldi vaeva näha. „Sama teksti on võimalik mõista uskumatult erinevatel, mõnikord kirjutaja jaoks täiesti üllatavatel viisidel. Väljenduse selgus eeldab oma lugeja väga head tundmist ja tema ootustega arvestamist. Lihtne see ei ole, mis teebki siinse võistluse nii huvitavaks.“

Sel aastal on võistluse korraldamisega liitunud ning selge sõnumi liikumise edendamisse panustamas Turundajate Liit ning Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit.

Turundajate Liidu juhatuse liige Ivo Kallasmaa kinnitab, et just nende liidu liikmetel on võimalus panustada eesti keele maine kujundamisse ning vastutus avaliku ruumi keelekasutuse ees. „Me näeme ja kuuleme iga päev enda ümber sadu erinevaid turundus- ja kommunikatsioonisõnumeid. Tänases infomüras tuleb kasutajani jõudmiseks olla nii vastutustundlik sõnumilooja kui ka tark infodisainer. Pikkade ja keeruliste mõistujuttude ning üledisainitud plakatite aeg on ümber. Sõnumid peavad olema üheselt arusaadavad, selged ja kasutajat arvestavad,” sõnab Kallasmaa.