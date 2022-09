Raadio 2 toob eetrisse värsked hääled ja uuenenud õhtud

5. septembriga käivituv raadiosügis alustab hommikuid kell 6.30 Margus Kamlati ja Bert Järvetiga ning täidab õhtud teemapõhise programmiga räpist rockini. “Nädal algab räpi esmaspäevaga, jätkub tehno teisipäeva ja rocki kolmapäevaga,” avab R2 peatoimetaja Kristo Rajasaare programmi uut ülesehitust. “Muusikaline mitmekesisus on jätkuvalt R2 üks põhimõtteid ja žanrite valik sama kirju nagu enne. Küll aga leiavad kindla muusikastiili eelistajad oma lemmiksaated nüüd lihtsamalt üles vastavale žanrile pühendatud õhtust.”

Õhtune vöönd algab R2s kell 20, seda kohe pärast Koit Raudsepa omanimelist uue muusika saadet. Žanripõhised õhtud jätkuvad nädala lõpuni - neljapäev on eksperimentaalmuusika, reede trummi ja bassi päralt ning laupäeva õhtuti valitseb R2 eetrit house-muusika. Pühapäeva pakub R2 miksi erinevatest žanridest ja teemadest. “Estonian Funk Embassy“ ja “Urbanismi” leiab nüüdsest laupäeva pärastlõunast, “XX sajandi popmuusika” on kolinud pühapäeva hommikusse ning R2 muusikanädalale paneb punkti Peter Napoliello show “Mindbender” pühapäeva õhtul kl 22.

Uus on ka laupäevane saade “Teller”, milles Blondcasti Katina tuntuks saanud Katri Teller kolib oma kodustuudiost üle Raadio 2, et arutleda teemadel, mis teda möödunud nädalal on enim inspireerinud, mõtlema pannud või ärritanud. Kõike seda kerges huumorikastmes ja ikka ilma filtrita!