Rahvaloendus: Eesti perede keskmine suurus on kasvanud

Kui leibkondi loeti kokku 561 655, siis sellest alla 18-aastaste liikmetega leibkondade arv on 154 634 ehk 27,5% kõigist leibkondadest. See number on eelmise loendusega võrreldes veidi tõusnud. Aastal 2000 oli alaealisi lapsi igas kolmandas leibkonnas (34%), viimasel loendusel 2011. aastal aga igas neljandas (25%). Alaealistega leibkondi asub enim Tartumaal (32%) ja kõige vähem Hiiumaal (19%). Väiksemate piirkondade järgi võttes asub kõige rohkem alaealistega leibkondi aga Rae vallas, kus selliseid leibkondi on lausa 56%.

Suurimad leibkonnad on samuti Tartumaal (2,50) ja Harjumaal (2,43) ning väikseimad Hiiumaal (2,16) ja Ida-Virumaal (2,08). Kõige suurem osakaal üheliikmelisi leibkondi on Ida-Virumaal (43%). Tartumaal on kõige suurem osakaal ka viie ja enama liikmega leibkondade seas (11%).

Üheksa leibkonda kümnest koosneb samast rahvusest inimestest

Rahvaloenduse tulemustest paistab silma, et enamus leibkondadest moodustavad ühest rahvusest inimesed (88%). Eestlastest leibkonnad moodustavad 63% leibkondadest, 21% on venelaste leibkonnad ning 4% moodustavad muud samast rahvusest leibkonnad. Ülejäänud 12% leibkondadest on mitmerahvuselised, kusjuures 5% nendest on eesti-vene leibkonnad, 3% eesti-muu leibkonnad, 3% vene-muu leibkonnad ning 1% on leibkonnad, kus elavad eri rahvustest inimesed, kes ei ole ei eestlased ega venelased. Linnades moodustavad eri rahvusest leibkonnad natukene suurema osa kui väikelinnades ja maapiirkondades.

Üksi elavad peamiselt pensioniealised naised

Eesti inimestest 16% elavad üksi, mis on 3 protsendipunkti võrra väiksem osakaal võrreldes 2011. aasta loendusega, mil see oli 19%. Üksi elavate inimeste osakaal sõltub suuresti soost ja vanusest ning küündib pensioniealiste naiste juures lausa 50% juurde. Kõige kõrgem on üksi elavate inimeste osakaal Ida-Virumaal (21%) ning kõige madalam Tartumaal (13%).