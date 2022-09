Algas 5G konkurss sagedusalas 694–790 MHz

„Kevadel alustatud ja suvel edukalt lõpule viidud esimene 5G sageduslubade konkurss näitas, et konkurents sideettevõtete vahel on tugev ja huvi 5G võrkude arendamise vastu kõrge. Vastalanud konkursil lähevad oksjonile korraga kuus sagedusplokki ja seda sagedusalas, mis sobib suurepäraselt maapiirkondade katmiseks. Sideteenuse kattuvus maapiirkondades paraneb juba järgmise kahe aasta jooksul. Konkursil osalemise avalduste vastuvõtmisega alustame koheselt ning sagedusload soovime ettevõtjatele kätte anda veel sellel aastal,“ sõnas TTJA peadirektor Kristi Talving.

“Alanud konkurss annab hoogu 5G tehnoloogia levikule Eestis, mida on pikalt oodatud. Ülikiire 5G internet edendab innovatsiooni ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtmist erinevate sektorite ettevõtetes, mis parendab nende rahvusvahelist konkurentsivõimet ja elavdab riigi majandust. Eesti firmades luuakse juba täna maailmatasemel tooteid ja teenuseid, kuid 5G tehnoloogia võimaldab leida uusi võimalusi tööprotsesside automatiseerimiseks ning digitaliseerimiseks, et teha järgmine arenguhüpe. Ajal, mil kaugtöö ja asukohast sõltumatu teenuste tarbimine muutub üha populaarsemaks, on 5G levikust palju võita ka Eesti inimestel, sest sellega kaasneb täiesti uuel tasemel kasutajakogemus,” ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.