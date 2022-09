Punase Risti laagrid sillutavad Ukraina laste kooliteed

Kavas on 20 laagrit, igas neist üks kooliklass. „Loodame, et vabamas keskkonnas leiavad lapsed kergemini kontakti kui kiires koolirütmis. Suvistes laagrites, mis olid mõeldud vaid põgenikele, kurtsid paljud, et tunnevad end üksi ja igatsevad sõpru. Soovimegi nüüd suhtlust siinsete klassikaaslastega soodustada – nii edeneb paremini ka keeleõpe ja koolis läheb ladusamalt,“ rääkis Eesti Punase Risti peasekretär Arvi Perv.

„Laagrielu on nagu laagrielu ikka: matkame, teeme lõket, mängime, räägime juttu. Eriliseks teeb ettevõtmise see, et kohtume laste vanematega nii enne kui ka pärast. Eriti tähtis on kohtumine laagri järel, kus räägime, mida tegime ja täheldasime – kuidas klass omavahel läbi sai,“ rääkis laagreid korraldava MTÜ KoosOn tegevjuht Palbo Vernik.