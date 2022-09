Mandril ja saartel pühendatakse Eesti toidule kümneid sündmusi

Hiiumaal korraldatakse juba teist aastat terve septembrikuu vältavat Vananaistesuve festivali, mis ühendab endas eriilmelisi sündmusi. Festivali üks eestvedaja Ly Johansen ütles festivali tihedat kava kommenteerides, et pigem on nad panustanud sellesse, et iga päev oleks mitmeid töötubasid, matkasid, laatasid ja kirjandusõhtuid, kui et toimuks paar suuremat üritust.

„Soovime anda põhjust, et külastada Hiiumaad pikemalt ja leida endale meelepärast tegevust üle terve saare,“ tunnistas Johansen. „Vananaistesuvi Hiiumaal on jätkuvalt soe ja päikseline, saab merre ujuma minna või metsa matkama aga on ka väga toredaid kultuuriüritusi. Näiteks neljapäeval saab Kärdla kirikus Nargen festivali raames Pärti kuulata. Need, kes reedel hakkavad mandrilt tulema, jõuavad liituda veel samal õhtul kell kaheksa toimuval ööretkel "Armastan sind Lossi ja tagasi",“ rääkis Johansen.

Sarnane öömatk toimus ka eelmisel aastal ja oli rahva seas üks populaarsemaid sündmusi. Seekordsel matkal külastatakse koguni nelja mõisa ja kahte kirikut. Saatjaks saare parimad giidid ja magusad pirukad.

Tähelepanu tasub suunata ka Lääne-Virumaale, kus asub ainulaadne Moe piiritusemuuseum, mille külastustunnid on täna, teisipäeval kell 12.00 ja 17.00. Põhja-Eesti toidu valmistamise ajaloos mängib suurt rolli piirituse ja viina tootmine, erinevatel aegadel on alkoholi tootmiseks kasutatud nii nisu, rukist kui kartulit.

Aastaid on külastajate maitsemeeli turgutanud Saaremaa toidufestival, mis kestab tänavu lausa 11 päeva. Festival hõlmab ka sellel nädalal algavat Saaremaa restoranide nädalat, kus festivali korraldaja Angela Nairise sõnul osaleb rekordarv toidukohti. „Avatud on 19 restorani ja kui oleme olnud siiamaani Kuressaare kesksed, siis tänavu on neli restorani lausa väljaspool linna ja kolm neist koguni Muhu saarel,“ rõõmustas Nairis. „Kui rääkida veel festivali tegemistest, siis reede ja laupäev on ägedad laadapäevad, kus kauplejaid tuleb kohale üle Eesti ja isegi Lätist. Laupäeval on Kuressaare kesklinnas suur Turupäev, egiidi all „maa tuleb linna“. See on päev, kus Saaremaa enda tootjad, olenemata sellest, kas nad on käsitöö- või toiduainetootjad saavad tulla kauplema ja oma tooteid tutvustama. Oleme mõelnud ka lastele, neil on oma programm ja kohal on ka taluloomad,“ lisas ta.