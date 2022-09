Sõbrana esinenud pettur pakkus 4000 eurot ja õngitses panga paroole

"Mõtlesin veel, et imelik, tal peaks ju see olema aga saatsin talle numbri ikka. Kohe tuli vastus, et kui mu numbrile tuleb teade koodidega, saatku ma nelja numbriga kombinatsioon talle tagasi," meenutas mees eilse petukatse algust. "Koodide edastamise järel sain järgmise sõnumi selgitusega, et ta osalevat heategevuslikus mälumängus ja selleks on neid tarvis liigutada."