Kõige levinum lastega seotud liiklusõnnetuste põhjus on laste sõiduteele jooksmine

Kui jalakäijatega juhtunud õnnetuste arv on aastate võrdluses olnud üsna stabiilne, siis oluliselt on viimase aastaga suurenenud kergliikureid kasutavate noortega toimunud õnnetuste hulk. „Kergliikurid on meie linnapildis üha levinumad ning eriti populaarsed on need just noorte seas. Paraku on ka just 10–15-aastaste kergliikurit kasutavate lastega juhtunud õnnetuste hulk oluliselt tõusnud. Kergliikureid kasutavatele lastele ja noortele tuleb enne liiklusesse minekut anda põhjalikud teadmised sellest, kus sõita, kuidas ohutult teed ületada ning kuidas teiste liiklejatega arvestada. Rõhutamata ei saa jätta ka kiivri kandmise olulisust,“ kommenteeris Gilden.