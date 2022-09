Uued soodsad tingimused on huvi õppelaenu vastu kasvatanud

Õppelaenu uus intress on LHV-s vaid 1,95% + 6 kuu Euribor varasema 5% asemel. Lisaks, kui varem oli noortele üheks peamiseks takistuseks õppelaenu tagamine kahe käendajaga, piisab nüüd ühest käendajast. Ka maksimaalne laenusumma kasvas 500 euro võrra ning on nüüd kuni 3000 eurot õppeaastas.

Enamasti soovitaksegi maksimaalset summat ehk 3000 eurot. Vatsel tõdeb, et kuigi summa pole väga suur, on see paljudele õppuritele siiski suureks abiks. „Kõige sagedamini kasutatakse õppelaenu õppimiseks vajalike vahendite, näiteks sülearvuti, soetamiseks, aga ka elamiskulude või õppemaksu katmiseks. Haridus on väärtus, millesse tasub alati investeerida ja meie südameasi on õppuritele sel teel toeks olla,“ lisab Vatsel.