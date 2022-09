Rahavaras muudab koduta loomade elu veelgi haavatavamaks

Koduta kasside aitamisele pühendunud organisatsiooni eestvedaja Virge Piisner ütles, et neil on Järva- ja Lääne-Virumaal väljas kümmekond annetuskasti ning kaks aastat tagasi Tikupoissi paigaldatud kast on neist toimunud kõige paremini. "Kõige vähem on meil sinna annetanud ca 500 eurot, aga et nüüd oli sündmusterohke suvi vahel, siis ma julgen arvata, et annetuskastis võis olla oma 700 või rohkemgi eurot," pakkus ta.

Et MTÜ loomade raviarved vajavad aga pidevalt tasumist, siis vargusejärgselt polnudki Paikassil muud teha kui pöörduda taaskord heade annetajale poole. "Tavaliselt saadab kliinik meile iga kahe kuu tagant arve ja meie saame annetuskastide tühjendamisest vajaliku raha kokku," selgitas ta. "Et see on raha, millega me oleme arvestanud, siis oli annetuskasti vargus meil paras pauk. Inimene, kes sellega hakkama sai, oli ikkagi väga nahaalne. Ma olen väga tige!"

"See oli ettekavatsetud annetuskasti rööv," on Piisner endiselt nördinud ning meenutas, et varasemalt ei ole nende annetuskastid ega nende sisu varaste saagiks langenud. Püütud on küll, aga raha kätte saadud ei ole. "See juhtus Järva-Jaani annetuskastiga, mida vististi oli vahepeal proovitud lahti muukida- kui me läksime kasti tühjendama, siis oli näha, et lukuavaga oli midagi tehtud," meenutas ta.

Paikassi annetuskastid on läbipaistvast pleksiklaasist, millele on kleebitud Paikassi logod ja kassipildid. Piisner avaldas, et annetuskastide kleepsudega kinnikatmine on nüüd järgmine teema, mis tuleb neil nüüd omakeskis läbi arutada.

Nii nagu antud teo osas on PPAle avalduse teinud Tikupoiss, tegi seda ka MTÜ Paikass.

Kesk-Eesti politseijaoskonna juhtivuurija Annela Eesmaa kinnitas, et avaldused on politseisse laekunud. "Juhtunu täpsemad asjaolud selgitame välja menetluse käigus," lisas ta.