Koigis saab laupäeval lapsi moosida

Moosilaada korraldaja Annela Ojaste ütles, et nii võibki naljatamisi öelda, et laupäeval on moosikonkursil osalejate ülesanne ennekõike lapsi moosida. "Lisaks õpilaste esindajatele, annavad konkursil osalevatele moosidele oma hinnangu ka kooli kokad, kes teavad samuti hästi, millised maitsed lastele enim meeldivad," täpsustas ta.