Muuseumid korraldavad ekspeditsiooni ajaloolise Rumbi soosillale

"Meieni on see iidse maantee soosild säilinud Poola vägede poolt 1605. aastal rekonstrueeritud kujul, kohalikud kutsusid seda "pohla sõjateeks". Üle-Eestilise tähtsusega kaugmaanteena kaotas see tee oma tähtsuse 18. sajandil," avas Mülts tausta.