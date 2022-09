Vao harjutuste pealäbiviija leitnant Oliver Jõesaar selgitas, et praegu peamiselt tegevväelastest koosneval pataljonil piiri taga lahingmissioone ei ole ja seda aega kasutatakse sõdurioskuste parandamiseks. «Konventsionaalses sõjas on tähelepanu mõnevõrra teistsugustel võtetel, kui treenitakse missioonidele minekuks. Praegu on hea aeg harjutada,» lausus ta.