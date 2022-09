Tikupoisi laat toimub viimast korda

„See idee on minu peas juba pikalt mõlkunud. Nüüd on aeg justkui küps ning ühes meeskonnaga otsustasime, et alustame uue nimega juba esimesel võimalusel. Antud muudatus aitab luua traditsiooni ning kinnistada rada. Soovime jõuda oma laatadega sellisele tasemele ja traditsioonide hoidmisele nagu seda on näiteks Türi Lillelaat,“ täpsustas restoran Tikupoisi omanik Urmas Johanson. „Tänaseks oleme korraldanud mitmeid laatasid ning nende menu on järjest kasvamas. Tegemist ei ole pelgalt tavalise laadaga. Oleme kõigis oma tegemistes innovatiivsed- ka laatade korraldusel. Näiteks sel aastal on võimalus tulla proovisõite tegema Alexela poolt esitletavate elektriautodega. Autosid on kohal ligi 30- Opelist Mercedeseni ning nende hinnaklass jääb vahemikku 20 000- 220 000 eurot. Lisaks on esmakordselt Eestis meie laadale tulemas atraktsioonina Mobile autokiik, mis on paljudele tuttav saatest „Rooli võim“. Selle peal saavad kõik soovijad elektriautot tasakaalu ajada ning osalejate vahel läheb loosi 200 euro väärtuses auhindu,“ ütles Johanson.