Pühapäevane Pärdi Päevade kontsert on Ukraina sõjapõgenikele tasuta

Nargenfestivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste: ““Päästke meie hinged” - nõnda palume seekord Pärdi päevadel iga kontserdi ja iga teosega. Sellel aastal vapustas mind ja mu kolleege vene õigeusu kirikupea soosiv suhtumine Vene riigi sõjategevusse. Arvo Pärt ütles sõja esimestel päevadel Ukraina sõpradele muu hulgas nii: "Meile on jäänud vaid klomp kurgus ja pisarad ja palved. Sõnad on hakanud kaotama oma tähendust. Andke meile andeks…". Kui neid ridu lugesin, meenus mulle kunstnik Raul Meele graafiline teos "Eesti kirjad”, millel tekst “SAVE OUR SOULS”. Me tunneme kaasa ukraina rahvale, ukrainlaste tragöödia on meie kõigi tragöödia.“