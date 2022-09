Ukraina noormees vajab võistlustele pääsemiseks kogukonna tuge

Maarja Brause selgitas, et Dima elab Türil koos emaga. Ta õppis kevadel Türi põhikoolis ja käis igal õhtupoolikul rongiga Tallinnas võistlustantsu treeningutel. "Dimal on harrastanud tantsimist varasest lapsepõlvest ja esinenud edukalt enda võistlusklassis," sõnas ta.

Brause teadis öelda, et pere on pärit Ukraina piirilinnast, kus kardetakse nii Venemaa kui Valgevene võimalikke rünnakuid. Seetõttu on nad oma elu ja koolitee sättinud Eestisse ega plaani praegu kodumaale naasta. "Dima alustas septembris õpinguid Tallinnas avatud Ukraina koolis ning sõidab iga päev Türilt Tallinnasse kooli ja trenni. Perel ei ole õnnestunud leida elukohta Tallinnas. Õnneks leidsime heade inimeste abiga neile vähemalt Türil korteri," sõnas ta. Põhiline põhjus, miks perele on olnud nii raske korterit saada, on pere lemmikloomaks olev koer.

Maarja Brause teadis öelda, et Dima kavatseb juba sel laupäeval osaleda võistlustantsu meistrivõistlustel Tartus. "Nagu teame, on tantsuharrastus kulukas. Dima ema, kes sai hiljuti Türil tööd, ei palunud tegelikult rahalist abi, vaid pöördus minu poole küsimusega leida mõni lisa tööots, et võistlusteks puuduolev summa kokku saada," rääkis ta.

Brause on aga seda meelt, et selline tubli pere väärib kogukonnas märkamist ja toetust. "Nad püüavad ise hakkama saada ja ilmselgelt on Dima pühendunud nii hariduse omandamisele kui võistlustantsule," põhjendas ta.

Brause tegi ettepaneku koguda kiiresti Dimale vajaminev summa, et ta saaks osaleda Tartus võistlustel. Selleks oleks vaja umbes 200 eurot. "Kui koguneb suurem summa, saab Dima ka järgmistel võistlustel muretult osaleda," selgitas ta.

Brause lisas, et kuigi pere ei palunud rahalist abi, on Dima ema siiski abipalve jagamisele nõusoleku andnud ja kinnitanud, et iga toetuseks kantud sent läheb poja harrastusele.