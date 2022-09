Alates kolmapäevast töötab töö- ja terviseminister Peep Petersoni nõunikuna Airi Kaunissaare, kelle töötasu on 3800 eurot kuus.

Kaunissaare on varem töötanud ajakirjanikuna Äripäevas, Eesti Päevalehes ja Postimehes. Viimasel aastakümnel on Kaunissaare töötanud kommunikatsioonivaldkonnas, juhtides kommunikatsiooni haridus- ja teadusministeeriumis ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametis, lisaks on ta olnud ametis ka Estraveli ning Rahva Raamatu turundusjuhina.