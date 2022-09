Omavalitsused saavad kasvanud kulude katteks miljoneid eurosid

Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnul on omavalitsustel selle aasta esimese pooles toimetulekutoetuse maksmiseks kulunud 89% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. „Omavalitsustele on langenud suur koormus Ukraina sõjapõgenike abistamisel. Samuti ei ole riik unustanud tavalisi abi vajavaid Eesti inimesi, tõstes juuni algusest toimetuleku piiri 150 eurolt 200 eurole. Nii on toetust vajavate perede arv kahekordistunud ja anname omavalitsustele kulude katteks 10,5 miljonit eurot,“ selgitas minister. „Toimetulekutoetuse väljamaksmiseks on omavalitsuste kasutuses kokku 37,6 miljonit eurot, millest 19 miljonit on neil esimesel poolaastal juba ära kulunud. Vajadusel anname aasta lõpus raha kuludeks veel juurde.“