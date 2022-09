Mitmed Järvamaa raamatukogud sulgevad uksed

Abivallavanem Tiina Oraste selgitas volinikele, et hetkel pakuvad Järva vallas raamatukoguteenust 15 raamatukogu ja raamatukogubuss. Raamatukogud, mille kasutamine järk-järgult väheneb, on Ervita, Karinu, Käsukonna, Käravete ja Vao raamatukogu. Põhjuseks on vähenev rahvaarv piirkonnas, eakam lugeja külastab raamatukogu aina harvem ja lapsed ning noored on seotud juba kooliga samas majas asuva raamatukoguga. Kõikides mainitud piirkondades asub lähim suurem raamatukogu 4–6 kilomeetri kaugusel. Olukorras, kus elanikud saavad oma igapäevaseid teenuseid kätte lähimas ja suuremas keskuses, jääb sellest tulenevalt väiksemaks ka kohaliku külaraamatukogu kasutamine.